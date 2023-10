Sinner verso Sanremo? Fiorello si lascia scappare qualcosa…

Fiorello è tornato a far parlare di sé per alcune dichiarazioni fatte nel corso della presentazione di VivaRai2, dove ha svelato un suo desiderio: " Mi piacerebbe molto avere Sinner " a Viva Rai2 . Quindi ha proseguito: "Tra l’altro dietro al nostro glass c’è il Centrale del Foro Italico. Lui è il migliore tennista italiano, è quarto al mondo e chissà dove arriverà ".

Sinner, Sanremo e le parole di Fiorello

Ma non è tutto, poiché il conduttore sicialiano ha proseguito lasciandosi scappare: "Mi piacerebbe tantissimo, almeno che non mi anticipi Amadeus". Le parole del conduttore siciliano hanno dunque infiammato i tifosi, che sperano di vedere davvero il campione al Festival di Sanremo 2024. Nei giorni scorsi il presentatore è stato protagonista di una divertente e ben riuscita burla, durante la quale un verosimile Fedez ha rivelato di aver ricevuto la proposta per la direzione artistica di Sanremo 2024. Una notizia a cui in molti hanno creduto, ma che il vero Fedez (e poi anche Fiorello) ha smentito, rivelando che in realtà al telefono con il conduttore non era il rapper ma una persona la cui voce assomigliava molto a quella del marito di Chiara Ferragni.