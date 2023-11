Morte Matthew Perry, paura per Jennifer Aniston: cosa le sta succedendo

Jennifer Aniston non starebbe bene: a riferirlo sono stati alcuni amici dell'attrice, preoccupati per lei dopo la morte dell'amico e collega in Friends Matthew Perry . Stando ad alcune rivelazioni fatte a Page Six, l'ex moglie di Brad Pitt pare non abbia preso bene la scomparsa del caro amico.

Jennifer Aniston distrutta per la morte di Matthew Perry

"L’ultima volta che abbiamo visto Jennifer è stato al funerale di Matthew, venerdì scorso. È apparsa irriconoscibile, scavata in volto, ed è rimasta in disparte a singhiozzare per tutta la cerimonia. E ora non ci risponde più al telefono", hanno rivelato alcuni amici a Page Six. L'attrice è reduce da un altro recente lutto: lo scorso anno è venuto a mancare suo padre. Jennifer Aniston e gli altri attori del cast della popolare sit-com americana hanno partecipato la scorsa settimana ai funerali di Matthew Perry. "Dei cinque di Friends sopravvissuti, lei e Courteney Cox sono quelle che l'hanno presa peggio", ha aggiunto una fonte. L'attore è morto annegato nella vasca idromassaggio nella sua villa a Los Angeles. Le cause della morte sono ancora da chiarire, non sono state trovate sostanze stupefacenti all'interno dell'abitazione.