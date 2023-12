Sanremo 2024, gli esclusi e le reazioni social: da Arisa ai Jalisse

Amadeus ha annunciato nel corso del Tg1 del 3 dicembre i 27 Big in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo , a cui si aggiungeranno i tre cantanti che saliranno sul podio di Sanremo Giovani. Non è stato facile per il direttore artistico scegliere tra le oltre 400 candidature pervenute . Ma se ora sono ormai certi i nomi dei cantanti che si esibiranno sul palco dell'Ariston, c'è grande curiosità nel conoscere coloro che invece non sono stati scelti.

Sanremo 2024: i cantanti scartati da Amadeus

Tra i cantanti esclusi da Sanremo 2024 anche i Jalisse. Fabio Ricci e Alessandra Drusian (reduci dalla partecipazione all'Isola dei Famosi) dopo la vittoria del Festival di Sanremo 1997 non sono più riusciti ad esibirsi sul palco dell'Ariston, nonostante le 27 candidature presentate. Nessuno come loro ha mai registrato 27 esclusioni di fila. I due cantanti hanno commentato sui social: "27 No! Cadi dalla bici, ti sbucci il ginocchio, ti rialzi togliendo la polvere e riparti". Fra gli altri grandi esclusi anche altri due ex vincitori del Festival, ovvero Ermal Meta e Francesco Gabbani. Ed ancora Arisa (che prima della divulgazione della lista, aveva pubblicato sui social una foto, poi cancellata, in cui incrociava le dita) e Al Bano (ha commentato l'esclusione dicendo: "Peccato avevo due canzoni fantastiche"), a cui si aggiungono Michele Bravi (che non ha nascosto la sua delusione pubblicando sui social la trepidazione dell'attesa mentre Amadeus annunciava i nomi al Tg1 e l'amarezza provata quando non ha sentito il suo nome tra i Big in gara) e Alexia (che per ironia della sorte si è incontrata proprio con Amadeus nella putanta odierna di VivaRai2).