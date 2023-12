Ciro Immobile a Boomerissima: il retroscena e la confessione inedita

Ciro Immobile e la moglie Jessica Melena sono stati ospiti dell'ultima puntata di Boomerissima condotto da Alessia Marcuzzi , andata in onda martedì 5 dicembre in prime time su Rai 2. Il calciatore della Lazio ha dimostrato di avere anche grandi abilità come cantante e ballerino.

Ciro Immobile, non solo Lazio: la passione per i Negramaro

L'attaccante si è esibito cantando alcuni brani musicali, come "Due Vite" di Marco Mengoni, "Tango" di Tananai, "Splash" di Colapesce e Dimartino, per poi prestarsi ad una simpatica gag improvvisata con la Marcuzzi. Dopo qualche passo di danza, si è poi tornati a parlare di musica. Immobile si è lasciato andare ad una confessione inedita: "Ho scelto la canzone Parlami D'Amore dei Negramaro, unisce il mio amore per Jessica e il mio amore per il calcio. Sono particolarmente legato a questa canzone perché coi Negramaro abbiamo festeggiato insieme la vittoria dell'Europeo"...