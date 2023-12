X Factor 2023: vincitore, bordata Morgan, addio Dargen, omaggio ad Ambra

La finale di X Factor, andata in onda il 7 dicembre in prima serata su Sky e su Tv8, si è conclusa con la vittoria di Serafine, la 34enne calabrese, che ha dedicato la sua anima ed il suo cuore alla musica. Nel corso dell'ultimo appuntamento non sono mancate certole emozioni e i colpi di scena, come quello di Dargen D'Amico, ma anche un omaggio a Ambra Angiolini.