"Matthew Perry morto a causa della ketamina": cos'è e a cosa serve

Matthew Perry: le cause della morte

Di cosa è morto Matthew Perry? alla domanda che tutti si pongono ormai da settimane ha risposto l'autopsia, i cui risultati hanno rivelato che: "La morte dell'attore 54enne Matthew Langford Perry è dovuta agli effetti acuti della ketamina". Nel comunicato diramato si legge inoltre che "gli altri fattori che hanno contribuito alla sua morte includono l'annegamento, la malattia coronarica e gli effetti della Buprenorfina (usata per trattare l'abuso di oppioidi)". "La morte è stata accidentale", ha concluso il coroner. A rinvenire il corpo esanime dell'attore è stato il suo agente che ha chiamato immediatamente i soccorsi, ma per l'attore ormai non c'era più niente da fare. A determinare quindi la morte della star di Friends è stata la ketamina, approvata nel 2019 dall'agenzia nazionale del farmaco, è un potente anestetico, prescritta sempre più spesso dai medici americani per il trattamento della depressione o l'ansia. Problemi, così come raccontato nella sua autobiografia, di cui Perry soffriva da tempo, insieme all'abuso di sostanze e alcol.