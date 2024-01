Masterchef, quarta puntata: Cannavacciuolo furioso, Barbieri contro Lorenzo

MasterChef 13 è tornato in onda con un nuovo doppio appuntamento giovedì 4 gennaio in prima serata su Sky Sky Uno e in streaming su SkyGo e Now TV, durante il quale i concorrenti sono stati sottoposti a nuove avvincenti sfide, tra cui la prima Golden Mistery box, sotto la guida di Bruno Barbieri , Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli .

Cannavacciulo furioso: lo scontro con Kassandra

La prima puntata di MasterChef del 2024 è inziata con Settimino che ha detto di essere un leone, mentre Niccolò una cozza. La prima prova è stata la Golden Mystery Box che ha dato la possibilità ai concorrenti non solo di vincere la Golden Pin, ma di salire direttamente in balconata. Gli aspiranti chef hanno dovuto preparare una pietanza con alcuni o tutti gli ingredienti gialli inseriti all'interno della scatola. Durante la gara, tra le tante, a fare infuriare Cannavacciuolo è stata Kassandra, che è scoppiata a piangere per un problema con il Sifone mentre stava preparando una spuma da accompagnare alla carne. "Kassandra, quando vedi che non ti viene cambia. Comunque, non è che su un pezzo di carne vado a metterci la spuma… Sto cercando di farti capire dove sbagli", lo chef campano. La concorrente ha cercato di contrastare le parole del giudice, che invece ha ricevuto il pieno sostegno da parte di Locatelli: "Risulti molto arrogante in questo, ti sta cercando di spiegare una cosa. Tu proprio non ascolti". Antonino ha poi concluso affermando: "Spuma… Comanda il sifone, non comandi te, e oggi ha vinto lui". A vincere la prova è stato Niccolò, che ha ricevuto i complimenti di Cannavacciulo: "L’hai capito cosa hai combinato? Il piatto esplode. Non sei una cozza, sei un leone",. A seguire il 'medico ipocondriaco' sulla balconata anche Alberto, Sara, Settimino, Marcus ed Eleonora. Dopo aver ricevuto la Golden Pin, Niccolò ha commentato: "Sono la cozza più splendente dell’Adriatico"...