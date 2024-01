Stefano De Martino, Belen e i tradimenti: "Non faccio il macellaio". E su Marcuzzi

Stefano De Martino ha ricevuto il Tapiro d'oro di Striscia la notizia dopo le pesanti accuse fatte dall'ex Belen Rodriguez di averla tradita con 12 donne tra cui, secondo quanto asserito dall'argentina, anche Alessia Marcuzzi . Il servizio riguardante la consegna da parte di Valerio Staffelli al conduttore Rai della statuetta del tg satirico di Antonio Ricci sarà mandato in onda nella puntata di giovedì 11 gennaio.

Valerio Staffelli ha chiesto a Stefano De Martino: "Lei è un traditore seriale?" e il presentatore sorridendo ha replicato: "Quanta pazienza devo ancora avere? Io la mia l’ho già detta". L'inviato di Striscia la notizia ha chiosato chiedendo del presunto flirt con la Marcuzzi, domanda a cui l'ex ballerino di Amici ha risposto: "Certo. So che le persone vogliono vedere il sangue, ma non faccio il macellaio. L’unico giudice della mia vita è mio figlio e mi spiace che abbia letto certe cose sui social". Dribblando poi la domanda con quante donne abbia effettivamente tradito Belen, Stefano ha affermato con ironia: "La matematica non è mai stata il mio forte…".