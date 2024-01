"Alessia Marcuzzi e non solo: tradimenti De Martino, svelate altre due donne"

Belen Rodriguez e i tradimenti di De Martino: l'ultima rivelazione

Nel corso di una recente intervista a Domenica In, Belen ha affermato che Stefano De Martino l'avrebbe tradita con almeno 12 donne. La firma di Chi Magazine ha dichiarato che due delle 12 persone con cui il presentatore avrebbe avuto rapporti extraconiugali sarebbero delle ballerine della trasmissione Made in Sud, lo show che ha lanciato il conduttore in Rai. Stando alle indiscrezioni, Belen avrebbe appreso del presunto flirt tra De Martino e Alessia Marcuzzi durante la pandemia (grazie ad un tablet lasciato incustodito dal marito, dove erano presenti delle chat compromettenti). Da allora l'argentina avrebbe continuato a controllare il partner, scoprendo ulteriori tradimenti: "Chi c'è tra queste dodici ragazze? Due ballerine di Made in Sud a Napoli. Se le ha beccate tutte? Diciamo che Belen si è voluta fermare dopo dodici", ha affermato Parpiglia. Secondo il giornalista il motivo per cui la Rodriguez ha scelto di svelare tutto ora è anche da ricondurre a Ilary Blasi. Dopo aver visto il docufim verità 'Unica', la showgirl argentina si sarebbe convinta a sua volta a raccontare la sua versione dei fatti: ha iniziato nel salotto televisivo di Mara Venier e ha poi proseguito sui social, confermando il gossip sul flirt tra De Martino e Alessia Marcuzzi.