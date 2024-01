MasterChef 'on fire', il gioco delle coppie: "Mi strizza il capezzolo"

MasterChef 13 è tornato in onda con una nuova avvincente puntata giovedì 11 gennaio su Sky e in streaming su NOW (sempre disponibili on demand). Un appuntamento 'on fire', visto che la Masterclass e i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli si sono cimentati con i vigili del fuoco delle Scuole Centrali Antincendi di Roma.

MasterChef 13, la Mistery box ed il gioco delle coppie

La quinta puntata di Masterchef Italia 2023 è iniziata con la Mystery Box, l'appuntamento al buio in cui gli aspiranti chef hanno lavorato a coppie: uno ha dato le indicazioni, mentre l'altro l'altro è stata la parte operativa, occupandosi dell'esecuzione di un fagiano in porchetta con intingolo di vongole e salsa verde. Le difficoltà non sono certo mancate, ma i concorrenti hanno dato prova di grande affiatamento, accompagnato dal fattore memoria, così come dalla capacità di comunicazione e coordinamento. Aspetti che a Kassandra e Settimino sono mancati, mentre a far bene sono stati Anna e Alice, Deborah e Michela, Eleonora e Niccolò. La vittoria è andata a Deborah e Michela, che hanno ottenuto la golden pin e un vantaggio all’Invention Test. Nel corso della gara ad attirare l'attenzione del pubblico e dei giudici sono stati Niccolò ed Eleonora che hanno inventato un loro modo per comunicare. "Se le cose non vanno bene mi strizza un capezzolo. Mi piace molto questa prova", ha raccontato il giovane...