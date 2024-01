MasterChef in salsa Juve-Inter: la domanda di Cannavacciuolo a Iuliano

MasterChef 13 è tornato in onda giovedì 18 gennaio in prima serata su Sky e in streaming su NOW (disponibile anche on demand e su Sky Go) con un nuovo appuntamento all'insegna dello sport e della cucina. Sono proseguite le emozionanti ed avvincenti sfide degli aspiranti chef, sotto la guida e l'implacabile giudizio di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.