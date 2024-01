MasterChef, primo torneo di padel con due ex Juve: torna Scabin

MasterChef 13 tornerà in onda giovedì 18 gennaio in prima serata su Sky e in streaming su NOW (disponibile anche on demand e su Sky Go) con un nuovo appuntamento all'insegna dello sport e della cucina: ogni piatto, così come ogni pallina, è decisiva, e bisogna saper maneggiare bene tutte le tecniche per poter mettere in difficoltà il proprio avversario, proprio come bisogna sapersela cavare sia di destro che di sinistro.