Cristina Marino e la rivelazione su Argentero: "I miei genitori la prima sera..."

Cristina Marino, le confessioni su Argentero a Mamma Dilettante

Cristina Marino e Luca Argentero hanno coronato il sogno di diventare genitori tre anni fa con l'arrivo di Nina, poi lo scorso anno è nato Roberto Noè. Sul compagno, l'attrice ha detto: "È diventato papà nel momento giusto della sua vita. Sia per la vita che per il lavoro che fa, è un uomo che ha vissuto. Prima di diventare genitori, siamo stati coppia. Questo è importante". Ed ancora: "Avrei voluto avere dei figli da giovane, ma io e Luca prima di diventare genitori siamo stati una coppia. Mi sono innamorata di Luca a prescindere dalla sua paternità". E sulla relazione con Argentero ha svelato: "La vita da genitore è difficile, c'è stanchezza, sonno, tante cose da fare. È importante avere quel ricordo di cosa eravamo prima che arrivassero i figli. Abbiamo fatto cinque anni da fidanzatini". La loro vita di coppia oggi: "Andiamo in Spa, facciamo una notte fuori. Noi non abbiamo fatto il viaggio di nozze, c'era Nina. Oggi, forse, lo farei insieme ai bimbi". Parlando del primo incontro con Luca, ha rivelato: "Tra noi c'è stato un colpo di fulmine. Sentii che c'era qualcosa, da maschio alfa mi corteggiò. Io non feci niente, mi diedi una pacca sulla spalla". Quindi ha proseguito: "Dalla prima volta che entrai a casa sua, iniziammo una storia, una convivenza. Luca è autentico, ha un modo di stare al mondo che mi piace tanto. Quando l'ho conosciuto, ho pensato che lo avrei voluto per sempre vicino"...