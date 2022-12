Luca Argentero e Cristina Marino in attesa del secondo figlio: svelato il sesso e la data del parto

Luca Argentero e Cristina Marino (reduci dalla partecipazione a Celebrity Hunted 3 ) hanno rilasciato una recente intervista allla rivista Grazia, dove hanno svelato il genere del loro secondo figlio in arrivo , dopo Nina Speranza di due anni e mezzo. Il settimanale ha dedicato alla coppia la cover dell'ultimo numero in edicola, dove si vede l'attrice mostrare fiera il suo pancione. Come si era già vociferato nelle scorse settimane, il parto è previsto in primavera.

Cristina Marino e Luca Argentero genitori bis: maschetto o femminuccia?

"Sarà un maschietto" ha confessato l'imprenditrice aggiungendo: "La mia speranza è che si innamori perdutamente di me. Perché l'amore che vedo negli occhi di Nina quando guarda suo padre è qualcosa di speciale". Poi ha proseguito con: "La gag che ci diverte molto è quando le chiediamo quanto ci voglia bene e lei risposnte: "A papi tanto, a mami poco poco".

Le parole di Luca Argentero

"La sua vitalità è una benedizione per la mia vita:incontrarla è stata la cosa migliore che mi sia mai successa. E mi stimola a dare il meglio di me stesso. Ma quando si arrabbia la sua energia incontenibile diventa il tallone d’Achille", ha raccontato il protagonista di Doc nelle tue mani. Mentre Cristina sul suo partner dice: "Buono. Ha un’anima antica:si prende cura delle persone che lo circondano. Fa di tutto per farle sentire amate con piccoli gesti, da apparecchiare la tavola a portare un fiore”. Mentre lui definisce la Marino potente. Poi le parole romantiche: "Quando entra in una stanza, percepisci la sua energia in tutto quello che fa: nell’essere madre, imprenditrice, artista. Eillumina tutto quello che ha intorno, anche me”.