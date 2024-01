Sanremo, Fiorello show su pressing Amadeus a Sinner: "So cosa si prova..."

Jannik Sinner al Festival di Sanremo 2024? Nella puntata odierna di Viva Rai2 si è tornati a parlare dell'invito fatto da Amadeus tramite i social al campione dell'Australian Open per partecipare come ospite ad una delle cinque puntate della settantaquattresima edizione della kermesse musicale, al via dal 6 al 10 febbraio.

Fiorello e l'ironia su Amadeus e Sinner a Sanremo 2024

Fiorello ha ironizzato sul gesto fatto dall'amico e direttore artistico del Festival, dicendo: "Io so già che quando Sinner andrà al Quirinale, ad un certo punto sotto la divisa di un corazziere verrà fuori Amadeus per convincerlo a venire a Sanremo". Poi rivolgendosi direttamente al tennista, ha chiosato: "Jannik, io posso capire quello che ti sta succedendo, Amadeus ti ha puntato e non ti mollerà fino a quando non dirai di sì. So cosa si prova quando fa così. Sinner io so che tu sarai a Sanremo, andrà così, sarai lì in Val Pusteria e mentre mangiate canederli vedrete uno che arriva dalle nevi, è Amadeus che ti convince a venire a Sanremo". L'operazione Sinner a Sanremo appare sempre più concreta e vicina, anche in considerazione della defezione del campione al torneo di Marsiglia, previsto proprio nella settimana del Festival di Sanremo. Recentemente però Sinner a domanda diretta ha replicato: "Conoscendomi, io non ci andrei. Canto malissimo, ballo peggio: sono negato. Qui a Melbourne hanno provato a farmi intonare lo jodel… Lasciamo perdere! Devo giocare a tennis, io".