Sinner a Sanremo? Amadeus lo invoca, lui rinuncia a Marsiglia...

Sinner a Sanremo? Se prima sembrava impossibile, adesso almeno sul calendario, non lo è più. Com'era prevedibile infatti, dopo le fatiche di Melbourne, Jannik si prende una pausa. Gli organizzatori dell'"Open 13 Provence", Atp 250 in programma dal 5 all'11 febbraio a Marsiglia , hanno ufficializzato la rinuncia del neo campione degli Australian Open. Il suo posto potrebbe essere preso da Alexander Zverev, semifinalista del primo Slam stagionale, la cui risposta è attesa nelle prossime ore. In tabellone sono annunciati, fra gli altri, Grigor Dimitrov e Lorenzo Musetti.

Amadeus intanto ha condiviso una Instagram story, durante la quale ha invitato il campione degli Australian Open a partecipare come ospite alla settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo, al via dal 6 al 10 febbraio. "Vieni a Sanremo Jannik, quando vuoi in una delle cinque serate".

Sanremo, Amadeus e l'invito a Sinner

Il conduttore ha poi aggiunto: "Lo so che è insolito un invito pubblico, ma un campione come te deve essere abbracciato e applaudito a Sanremo. Aspetto una tua risposta, ciao Jannik, sei il numero uno". Ed ancora: "Sanremo si ama, Jannik Sinner si ama, questo messaggio è per te Jannik, sono qui per farti pubblicamente l'invito a venire al Festival. Tutti me lo chiedono, c'è la grande gioia di vederti a Sanremo. Non devi ballare o cantare, devi solo prenderti la standing ovation di tutto il teatro Ariston e un grande applauso da parte di tutti gli italiani che tu hai fatto impazzire in questi mesi". In verità i contatti tra Amadeus e Sinner sarebbero già iniziati la scorsa settimana, ma portare l'altoatesino sul palco dell'Ariston non è cosa facile.