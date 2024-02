Amadeus e Fiorello, i segreti di Sanremo 24 a Che tempo che fa

Sanremo, Amadeus e Fiorello ospiti a Che tempo che fa

Dopo le polemiche dei mesi scorsi, l'ex volto Rai intervisterà il direttore artistico del Festival di Sanremo nonché il conduttore di Viva Rai2 (scelto da Amadeus per la co-conduzione della finale), che promuoveranno e racconteranno al pubblico del Nove la nuova edizione della kermesse musicale, al via dal 6 al 10 febbraio in prima serata su Rai 1. E chissà che non si parli anche del recente invito fatto da Amadeus al neo campione degli Australian Open Jannik Sinner per averlo come ospite di una delle cinque serate del Festival, ma il tennista ha fatto sapere che non accetterà.