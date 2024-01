Perché Sinner fa bene a dire no Sanremo

Prima per invitarlo pubblicamente a Sanremo, quasi ritenendo obbligato l'assenso dell'invitato; poi, la sera dopo, per un'imbarazzata arrampicata sugli specchi dell'Ariston: così Amadeus è andato in diretta due volte di fila sul TG1 di massimo ascolto, ma lo smash non gli è riuscito. Il conduttore del Festival conosce il suo mestiere e lo fa bene e, altrettanto bene conosce le curve dell'Auditel. Tanto che, pregustando il picco d'ascolto, aveva assicurato carta bianca al trionfatore dell'Australian Open ("Non devi cantare, non devi ballare, devi solo prenderti la standing ovation di tutto il teatro Ariston e un grande applauso di tutti gli italiani che hai fatto impazzire in questi mesi. Vieni a Sanremo quando vuoi, in una delle cinque sere. Lo so che è insolito un invito pubblico, ma un campione come te deve essere abbracciato e applaudito a Sanremo").