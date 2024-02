Sinner e il no a Sanremo, Anna Falchi lo attacca duramente in diretta tv

Jannik Sinner e il no a Sanremo: le parole di Anna Falchi

"Ha rinunciato ad essere accolto da una platea italiana, perché lui è italiano. Ed è un peccato, perché non ha fatto un'operazione simpatia, risultato poco empatico e freddo proprio dal luogo da dove arriva", ha affermato la conduttrice de I Fatti Vostri nel corso dell'ultima puntata de La Vita in diretta. Parole che hanno suscitato l'immediata reazione dei fan del campione, che su X (ex Twitter) hanno scritto contro la Falchi: "Sua madre è finlandese, in confronto Sinner è siculo", "Operazione simpatia? Sinner è un tennista, non un pagliaccio", ma anche "E perchè dovrebbe mostrarsi alla platea? Non basta che la gente segua le sue partite? Si tratta di uno sportivo non un politico. Mi sembra che in questi giorni abbia partecipato ai vari incontri. Gli sportivi degli altri paesi non hanno queste solfe a cui prestarsi".