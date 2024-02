L'imperdonabile successo di Sinner: se non vi piace almeno lasciatelo stare

Forse hanno ragione quelli là. Jannik Sinner non è italiano. Ieri, per esempio, è sembrato più marziano, atterrato a Roma, come in un racconto di Flaiano, con quel tono educato e la dirompente forza della sua trasparenza. La pacata saggezza seminata in parecchie risposte ha poi segnato un solco ancora più profondo fra il ragazzo e certe abitudini italiote. Come quella di provare istintiva antipatia e divorante invidia per quelli che hanno successo.