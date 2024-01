Sinner come Cristiano Ronaldo! Jannik senza sosta: tapis roulant e palestra

ROMA - L'ossessione nel perfezionare e nel curare ogni singolo aspetto per differenziare l'atleta normale dal grande campione: Cristiano Ronaldo è sicuramente l'esempio calzante di questo discorso. A fare la differenza sono dunque i dettagli e Jannik Sinner lo sa bene. Il trionfo agli Australian Open, le celebrazioni a Melbourne e poi il rientro in Italia per essere omaggiato da tifosi e istitutizioni: il tennista altoatesino si gode il suo primo Slam, ma la testa è già proiettata la futuro. La conquista della Norman Brookes Challenge Cup non è certo un punto di arrivo per Jannik che punta dritto a quel sogno coltivato da giovanissimo, quel sogno per il quale ha deciso di andare lontano da casa a 14 anni: il posto numero 1 del ranking Atp. Gli unici modi per arrivarci sono il sacrificio e il duro lavoro, Sinner lo sa bene e come i grandi campioni è tornato subito al lavoro.