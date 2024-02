Ibrahimovic a Sanremo, ospite a sorpresa: che siparietto con Amadeus!

Ibrahimovic a Sanremo 2024: la sorpresa di Amadeus

"Basta lo posso dire solo io", ha esordito con queste parole Zlatan Ibrahimovic, oggi Senior Advisor del Milan, che poi ha proseguito facendo alcune simpatiche gag con Amadeus, senza mancare alcuni riferimenti calcistici e non solo, come quello al presidente Mattarella. L'ex calciatore ha infatti chiesto di potersi sedere su un palco riservato, proprio dove si trovava il Presidente della Repubblica lo scorso anno nel corso della serata iniziale della kermesse musicale. Amadeus gli ha spiegato che non si può sedere in quel palco, quindi Ibra ha replicato: "Perché quanti gol ha fatto?". Quindi il conduttore ha replicato: "Ti ho riservato un posto in prima fila, anche se tu non sei primo in classifica". La risposta di Zlatan: "Ok io mi siedo ma se ti vedo stanco chiedo il cambio, perché qui fuori c'è la fila di presentatori, la panchina è lunga". Il direttore artistico ha assicurato la presenza del rossonero anche nel corso del resto della serata.