Sanremo, Amadeus e la gag su Gatti: fake social o indiscrezione clamorosa?

Cresce l'attesa, come ogni anno per la prima serata del Festival di Sanremo . La kermesse, giunta alla sua 74ª edizione, verrà condotta anche quest'anno da Amadeus . Il presentatore, noto tifoso dell' Inter , starebbe preparando un siparietto relativo all'ultimo derby d'Italia vinto dai nerazzurri contro la Juventus da mettere in scena proprio questa sera.

Sanremo, Amadeus e la gag su Gatti: verità o bufala?

Questa, almeno, sarebbe l'indiscrezione che sta rimbalzando sui social. In particolare su X è diventato virale un presunto screen del programma della serata, in cui alle 21.22, nel secondo blocco della trasmissione, sarebbe prevista una "gag calcio" in cui Amadeus dovrebbe "scendere dalle scale con la maglia di Gatti, prendere un pallone e imitare l'autogol del giocatore". Riferimento, ovviamente, a quanto accaduto domenica sera a San Siro, con il difensore bianconero resosi sfortunato protagonista del match, con l'autorete che ha di fatto deciso l'incontro. Questo è quanto trapelato sui social: sarà notizia vera o una fake news? Basterà aspettare: solo qualche ora per capire se l'indiscrezione sarà vera o se si rivelerà una bufala.