Cuccarini e Fiorello-Franjo show a Sanremo: sfottò ad Amadeus e Travolta

Sanremo, Fiorello e la frecciata a Travolta

Quando si passa da La notte vola a Sugar Sugar sul palco è apparso Fiorello con una lunga e folta parrucca nera, in versione Manuel Franjo (il ballerino venezuelano storico partner della showgirl): "La prima cosa che voglio dire è che non firmo la liberatoria non per il ballo ma per los capellos. E poi una sensazione di calor che parte da sopra e arriva da sotto... Per mettere esta maglia e non farla uscire dal pantalon idea fantasia... Un elastico che da una sensazion di division...". Le parole di Fiorello fanno riferimento alla vicenda che sta tenendo banco in questi giorni, riguardanti il caso delle scarpe con tanto di logo in bella mostra indossate dal divo di Hollywood nel corso della sua ospitata a Sanremo 2024. Una vicenda che ha destato scalpore, tanto che ha portato i vertici Rai a valutare un'azione legale contro l'artista. Il mattatore siciliano ha continuato ad ironizzare però sui fatti, strappando più di un sorriso alla platea del Teatro Ariston e al pubblico da casa e sui social, dove il momento è diventato virale.