Amadeus, Sanremo e il ringraziamento all'Inter: "Qui in assoluta serenità"

Sanremo, Amadeus e le parole sull'Inter

"In questo momento il mio unico desiderio è mettere la seconda stella sul petto. Scusate la divagazione calcistica. Ho solo pensieri di tempo libero, di stare con la famiglia e vedere qualche partita in più dell'Inter", ha detto Amadeus nella consueta conferenza stampa finale di Sanremo 2024. Poi ha aggiunto: "Ringrazio pubblicamente l'Inter perchè da quando sono qui, la partita prima o la partita dopo il Festival vince. Ho ringraziato la società che mi ha fatto fare un Sanremo in assoluta serenità". Durante la kermesse musicale Amadeus non ha smesso di guardare la sua squadra del cuore, non perdendo neanche (mentre era ospite in collegamento video da Fabio Fazio a Che Tempo Che fa) la vittoria dei nerazzurri sulla Roma, che ha seguito insieme all'amico Fiorello.