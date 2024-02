Ghali piange a singhiozzo dopo Sanremo: "Grazie, missione compiuta"

Ghali piange dopo la chiusura di Sanremo 2024 , che ha rappresentato per l'artista l'esordio assoluto tra i Big in gara. Una lunga serata quella dell'11 febbraio della kermesse musicale, che ha visto trionfare Angelina Mango con 'La noia'. Ovviamente, non è mancata anche la reazione del cantante che ha documentato le sue emozioni del momento in alcune Instagram stories.

Ghali in lacrime dopo Sanremo 2024: il motivo

Una scena che ha emozionato particolarmente i suoi fan. Ghali non è riuscito a trattenere le lacrime e, singhiozzando, ha poi ringraziato i numerosi fan che lo hanno supportato e votato in questo ultimo percorso sanremese, assicurandosi così il quarto posto. "Ragazzi mi sono appena svegliato e sto piangendo come un matto", ha detto il cantante che si è esibito sul palco insieme ad un personaggio alieno di fantasia, Rich Ciolino. "Grazie davvero per tutti i messaggi che mi state inviando. Grazie per la forza. Grazie perché credete sempre in me e non c'è cosa più bella. Missione compiuta ragazzi. Grazie davvero", ha proseguito l'artista nella sua storia su Instagram.