Jennifer Lopez a Verissimo, il retroscena su Ben Affleck: "Mi ha ispirato"

Jennifer Lopez è stata ospite della puntata di Verissimo , andata in onda domenica 11 febbraio su Canale 5. L’attrice di Hollywood si è raccontata nel salotto televisivo di Silvia Toffanin , svelando anche qualche retroscena inedito. Venerdì prossimo esce il suo nuovo disco ‘ This is me now ’, un progetto che sta particolarmente a cuore a Jlo.

Jennifer Lopez, nel nuovo album racconta l'amore

Il nuovo album della Lopez, arriva 20 anni dopo 'This is me then': “Sono cambiata molto, sono cresciuta in questo lasso di tempo, sono diventata mamma e sono cambiate molte cose nella mia vita”, ha commentato la cantante. Dopo la messa in onda del filmato riepilogativo della carriera e della vita privata della Lopez, l’artista ha parlato dell’amore: “Come donna ed essere vivente, l’amore è sempre stato importante. Ho lottato per l’amore e cantato l’amore, è stato il tema principale della mia esistenza. Il mio album parla di questo". Ed ancora: "Quando sono diventata mamma è cambiato tutto, vedi il mondo da un punto di vista diverso dall’amore romantico, questo ha cambiato tutto quello che era la mia vita prima".