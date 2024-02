Berrettini a C'è posta per te fa commuovere tutti: cosa ha detto a Denise

Matteo Berrettini è stato ospite della puntata di sabato 17 febbraio di C'è posta per te, in onda in prima serata su Canale 5. Il tennista, al centro del recente gossip per la presunta crisi di coppia con Melissa Satta, è arrivato in trasmissione per supportare Debora, che ha contattato il programma per la sorella Denise.