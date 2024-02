Elisabetta Gregoraci, Battiti Live e la stoccata a Ilary Blasi

Elisabetta Gregoraci pare non aver preso bene la sua sotutuzione alla conduzione di Battiti Live , posto che sarà preso da Ilary Blasi (così come annunciato il 31 gennaio da Pier Silvio Berlusconi), ormai ufficialmente fuori da L'Isola dei Famosi ( assegnata all'ex opinionista del reality, Vladimir Luxuria ).

Elisabetta Gregoraci, le parole su Ilary Blasi a Battiti Live

L'ex di Flavio Briatore, attualmente impegnata nella conduzione di "Mad in Italy" su Rai2, con Gigi e Ross, nel corso di una recente ospitata a TvTalk, a chi le ha chiesto se avesse qualche consiglio da dare alla nuova conduttrice di Battiti Live, Ilary Blasi, l'ex di Flavio Briatore ha detto: "Non ho alcun tipo di conferma ufficiale, non posso aggiungere altro". Parole che hanno sorpreso tutti e che farebbero quindi intendere che non è detta l'ultima parola. Ilary nel frattempo si sta godendo alcuni giorni di vacanza in Sudafrica, dopo aver registrato un grande successo con la pubblicazine di 'Che stupida', il suo libro autobiografico dove ha raccontato la sua verità sulla fine del matrimonio con Francesco Totti.