Totti e la barzelletta sull'infedeltà: il commento sarcastico di Maria De Filippi

Francesco Totti è stato ospite in collegamento della serata speciale " Dedicato a Maurizio Costanzo ", andata in onda martedì 20 febbraio in seconda serata su Canale 5. In un video registrato, l'ex capitano della Roma ha parlato del rapporto con il celebre conduttore televisivo, sottolineandone anche l'importanza che ha avuto nella sua vita.

Francesco Totti ed il rapporto con Maurizio Costanzo

"Per me è stato importantissimo, mi ha sempre aiutato nei momenti di difficoltà, mi è sempre stato vicino. Avevamo un rapporto che andava oltre il nostro lavoro e sono contento di essere stato uno dei suoi pupilli. Abbiamo sempre trovato sintonia, complicità e gli sono grato perché per me è uno degli esempi più importanti della televisione, sia come conduttore, sia come persona", ha affermato Totti. Poi ha raccontato una barzelletta proprio sul tradimento, ed il pensiero di tanti è andato ad Ilary Blasi...