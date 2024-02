Chi è Andreas Caminada: vita privata, carriera e curiosità

I riconoscimenti ricevuti da Andreas Caminada

Nel 2005, la Guida Gault-Millau ha nominato Caminada "Scoperta dell'anno", assegnangogli 15 punti su 20. Nello stesso anno “Schloss Schauenstein” ha ricevuto la sua prima stella Michelin, e nel 2006 la Guida Gault-Millau ha conferito allo chef un punto in più dell’anno precedente. Successivamente ha ricevenuto un nuovo riconoscimento da parte della Guida Gault-Millau, nominandolo "chef dell'anno". Lo stesso anno, la Guida di Bertelsmann gli ha conferito il titolo di "Chef dell'anno” in Svizzera e “Schloss Schauenstein” ha ottenuto due stelle Michelin. Nel 2011 è arrivata la terza stella Michelin da parte della Guida Michelin. Insignito del premio "Eckart 2016 per la grande arte culinaria" e “Schloss Schauenstein” ha raggiunto il secondo posto nella lista dei Top100+ Ristoranti europei. “Schloss Schauenstein” è stato classificato al 47º posto nella lista dei "The World's 50 Best Restaurants". Andreas Caminada ha pubblicato diversi libri a partire dal 2019 e nel 2023 ha partecipato come giudice nel programma televisivo "MasterChef Schweiz"...