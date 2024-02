Fedez e Chiara Ferragni, che succede? Tra strategie e frasi che non tornano

Non è certo un bel periodo per Fedez che, oltre alla presunta separazione da Chiara Ferragni , deve anche fare i conti con la querelle giudiziaria con Luis Sal per Muschio Selvaggio , così come con altre disavventure, come quella del dente scheggiato dopo un allenamento .

Fedez, il regalo di Myrta Merlino e le parole sui Ferragnez

Nei giorni scorsi Fedez aveva lanciato un appello ai suoi follower: "Se avete portafortuna, non esitate a contattarmi!". Una richiesta che è stata prontamente accolta da Myrta Merlino, conduttrice di Pomeriggio Cinque, che ha mandato il suo inviato Michel Dessì sotto la nuova casa di Fedez in zona Gae Aulenti a Milano. Nel momento in cui è arrivato l'inviato di del popolare programma Mediaset, il rapper stava uscendo dalla sua Smart grigia, intento a concludere una telefonata proprio con la conduttrice del talk: "Ho appena messo giù il telefono con Myrta, mi ha detto che sei licenziato!", ha scherzato l'artista, per poi mostrare il corno portafortuna regalatogli dalla giornalista. Poi ha aggiunto: "Grazie mille ragazzi! Volevo condividere con voi una massima: "Non prendere la vita troppo sul serio perchè tanto non ne uscirai vivo". Poi la domanda scomoda: "C’è speranza che Chiara Ferragni e Fedez tornino insieme?". Federico Lucia ha risposto ironicamente: "Non lo vengo a dire a te! Ma ti rivelo un'altra massima: 'Chi vive sperando, muore'… Come finisce?"...