Il Volo si scioglie dopo lite Barone-Ginoble? Futuro svelato da Fiorello

I ragazzi del gruppo musicale Il Volo sono stati ospiti dell'ultima puntata di Viva Rai2 , il 'mattin show' condotto da Fiorello andato in onda giovedì 29 febbraio. Da giorni sono circolate voci riguardanti una presunta crisi all'interno del trio , alimentate anche da uno screzio avvenuto recentemente in diretta radio tra Piero Barone e Gianluca Ginoble (con buona pace di Ignazio Boschetto).

Il Volo a Viva Rai2: la rivelazione sul futuro del trio

Sono tante le indiscrezioni circolate sui componenti de Il Volo negli ultimi tempi: da Piero Barone che starebbe prendendo delle lezioni di canto da solista, a Ginoble che sarebbe pronto a lasciare il trio per andare dalla fidanzata che abita in America. Nulla di più falso, come è stato sottolineato dal trio canoro anche da Fiorello a Viva Rai2: "L'atomo è divisibile, noi no". Quindi hanno chiosato: "Non ci stiamo sciogliendo, non c'è nessuna Yoko Ono".