"Il Volo si separa": la lite in radio, le indiscrezioni e i retroscena

Il Volo si sta per sciogliere ? Questo è il gossip che circola da giorni in rete con sempre maggiore insistenza. Le tensioni che starebbe vivendo il celebre trio, reduci dalla partecipazione alla settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo , sono sempre più evidenti, così come accaduto recentemente nel corso di un'intervista radiofonica, c on Ginoble e Barone protagonisti di una lite in diretta.

Il Volo si separa? Spunta il retroscena su Piero Barone

Le scintille in radio tra Piero Barone e Gianluca Ginoble sono state la conferma che qualcosa nel fortunato trio starebbe cambiando, dopo tanti anni di carriera insieme. E non è escluso che il gruppo possa anche decidere di prendere strade diverse e separarsi per iniziare una carriera da solisti. Stando alle rivelazioni fatte dal settimanale Chi, Piero Barone starebbe prendendo da tempo lezioni private da solista. Una decisione che da sola non sarebbe certo da interpretare come una volontà inconfutabile di lasciare il gruppo, ma basterebbe comunque ad alimentare il dubbio. Nell'ormai celebre discussione avuta in radio, Gianluca Ginoble ha riferito di una visione diversa dello stile musicale del trio. Parole che hanno suscitato l'immediata reazione di Barone: "Parla per te". Assente in quell'occasione Ignazio Boschetto, che non ha così espresso il suo parere in merito.