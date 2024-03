Preoccupazione per Paola Perego: abbandona Citofonare Rai2. Cosa è successo

Paola Perego ha abbandonato la diretta dell'ultima puntata di Citofonare Rai2, in onda domenica 3 marzo. La conduttrice è stata al fianco di Simona Ventura ad inizio puntata , poi ha dato forfait: “ Paola non si è sentita bene, niente di grave , un male di stagione, è andata a casa”, ha annunciato l'ex di Stefano Bettarini, nel momento in cui ha ripreso la linea da Rai Sport.

Paola Perego, il gesto social dopo il malore in tv

A distanza di poche ore, Paola Perego ha rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute, condividendo una Instagram story, dove si legge: “Purtroppo sono stata poco bene, quindi non potrò proseguire la diretta che invece andrà avanti con la mia socia Simona Ventura. Non potrò nemmeno essere in Radio oggi. Ci tengo a tranquillizzare tutti che non è nulla di grave. Mi rimetto in forma e ci vediamo domenica prossima”. Nel corso dell'ultimo mese la showgirl è stata sottoposta ad un delicato intervento.