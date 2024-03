Pechino Express, Damiano e Massimiliano Carrara: chi sono i pasticcieri

Chi sono Damiano e Massimiliano Carrara: vita privata e carriera

Nato a Lucca il 22 settembre 1985, Damiano Carrara ha studiato nel settore metalmeccanico, e ha iniziato a lavorare inizialmente in un’azienda delle sue zone. Il padre muratore e la mamma impiegata alle Poste non hanno mai fatto mancare nulla al giovane chef, che ha un fratello più piccolo, Massimiliano, che come lui si è appassionato al mondo della pasticceria. e Poste. Ha un fratello più piccolo di nome Massimiliano, anche lui pasticcere. Damiano ha ereditato la passione per la cucina dalla nonna. Grazie alla sua determinazione, è riuscito a farsi strada nel mondo della ristorazione. Grazie all'esperienza vissuta a Dublino, il giovane chef ha appreso i trucchi della pasticceria, poi affinati a New York, in California e a Las Vegas. Raggiunto dal fratello, nel 2012 ha aperto la sua attività, la Carrara Patries, a Moorpark, California, che si è presto espansa in altre sedi. Sempre negli USA. Ha partecipato come concorrente al programma Spring Baking Championship nel 2015, su Food Network, è comparso in svariate altre trasmissioni statunitensi. In Italia è stato giudice di Bake Off Italia, e poi si è affermato come conduttore, in Cake Star, al fianco di Katia Follesa, e in Casa Carrara – Dolci in famiglia. Ha sposato il 9 luglio del 2022 Chiara Maggenti. La coppia è in attesa del loro primo figlio.

Classe 1987, Massimiliano Carrara ha iniziato ad avvicinarsi alla pasticceria a soli 14 anni. Nel 2011 ha deciso di trasferirsi negli Stati Uniti per portare la qualità della pasticceria italiana all’estero e, con suo fratello Damiano, ha iniziato la sua fortunata attività imprenditoriale: Carrara Pastries. Oggi vive a Los Angeles dove gestisce 3 pasticcerie di grande successo...