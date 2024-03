Elisabetta Gregoraci svela tutto in tv: Naomi Campbell, Briatore e Bertè...

Elisabetta Gregoraci è stata ospite dell'ultima puntata de La Volta Buona condotta da Caterina Balivo , dove è tornata a parlare del rapporto con le ex compagne di Flavio Briatore , in particolare con Naomi Campbell . Sebbene oggi le due vadano d'accordo, in passato la showgirl ha dovuto mettere in riga la top model.

Elisabetta Gregoraci e Naomi Campbell: i rapporti oggi

“Naomi io l’ho conosciuta all’inizio della mia relazione con Flavio, perché noi ci siamo fidanzati a novembre e Naomi l’ho conosciuta a Natale, quindi un mese dopo… proprio per le Feste”, ha raccontato Elisabetta ai microfoni de La Volta Buona. E ricordando il primo Capodanno in Kenya, ha aggiunto: “Naomi Campbell si arrabbiò perché allo scoccare della mezzanotte Flavio baciò me e non lei. Una volta chiarito che ero io la fidanzata di Briatore tutto è andato al proprio posto”. Dissapori ormai archiviati, tanto che la Gregoraci e la Venere nera si frequentano ancora: "Anche questo Natale Naomi era con noi, in realtà è spesso con noi. E chi non vuole avere Naomi Campbell come una donna di famiglia, di casa. Io veramente non ho grandi nemiche. Cioè, ho forse qualcuno che mi odierà, sicuramente, però non lo so, non lo voglio sapere. Però io ho un buon rapporto con tutte, cioè riesco ad andare d’accordo con tutti. Ovviamente all’inizio piccole cose le abbiamo avute con Naomi, io ero piccolina, ero giovane. Ma non la vedi l’aureola?”...