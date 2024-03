Shakira si racconta a Verissimo: "Lupa ferita da Piqué e mamma elicottero"

Shakira è stata ospite dell'ultima puntata di Verissimo , andata in onda domenica 24 marzo su Canale 5, dove è tornata a parlare della rottura con Gerard Piqué . " Penso che la musica abbia una funzione terapeutica. Ho dovuto ricostruirmi e la musica ha fatto da collante ", ha ammesso la cantante che vanta un patrimonio da 300 milioni di dollari e più di 125 milioni di dischi venduti in tutto il mondo.

Shakira, la confessione su Piqué a Verissimo

"Ho trasformato il dolore in forza e la frustrazione in produttività, per questo che dico che le mie lacrime sono state trasformate in diamanti. Il processo di guarigione è lungo ma sono riuscita di nuovo a stabilire un contatto con il mio pubblico e penso che siamo riusciti ad evolvere entrambi, ci siamo emancipati. Loro hanno raccolto il mio ululato di lupa ferita. Nella mia musica, nelle mie canzoni, possono identificarsi altre donne che hanno vissuto le stesse cose", ha aggiunto l'artista. Quindi ha proseguito: "Sto lavorando, ho trovato un mezzo, un canale di espressione che mi permette di elaborare emozioni e sentimenti. Avere questo mezzo per esercitare le emozioni intense con cui la vita a volte di schiaccia. Trasformare il dolore in qualcosa di diverso è un privilegio dell'artista. Mi occupo dei miei figli, sono concentrata su dei progetti, voglio andare in tour ed essere me stessa, ritrovarmi".

Shakira ed il rapporto con i figli

Sui due figli nati dal matrimonio con Gerard Piqué, Milan e Sasha, ha detto: "Sono tante mamme: sono una mamma elicottero, nel senso che sono sempre incombente sui miei figli per vedere cosa fanno - sono una mamma amica, una mamma professoressa. Ho un rapporto sincero con loro, fatto di dialogo e di empatia. Mi auguro che siano felici, che credano in se stessi, che non abbiano paura di esprimere le loro opinioni. Spero che possano essere di ispirazione per altre persone e fungere da esempio positivo ai loro figli, che siano persone per bene, che siano uomini leali e sinceri e che siano fedeli, che siano trasparenti e autentici".