Shakira, 'Ultima' canzone su Piqué-Voldemort: "Carriera in pausa per lui"

Shakira, i sacrifici fatti per Gerard Piqué

"Per molto tempo ho messo in pausa la mia carriera, per stare accanto a Gerard, in modo che potesse giocare a calcio. Ho fatto un sacco di sacrifici per amore", ha dichiarato l'artista al Times, che per seguire il suo amore aveva lasciato Miami per trasferirsi a Barcellona. Il nuovo album rappresenta per Shakira "la trasformazione del dolore in creatività, della frustrazione in produttività, della rabbia in passione, della vulnerabilità in resilienza". Poi ha proseguito: "C'erano così tanti pezzi della mia vita che si sono sbriciolati davanti ai miei occhi e ho dovuto ricostruirmi in un certo senso, raccogliendo le ossa dal pavimento e mettendole insieme. E la colla che teneva tutto insieme era musica". La colombiana è pronta a lanciare una nuova canzone, Ultima, in cui canta: "Sicuramente con il tempo te ne pentirai / E un giorno vorrai tornare alla mia porta". A chi le ha chiesto se il testo fosse dedicato a Gerard Piqué (oggi felicemente in coppia con Clara Chia Marti), ha risposto: "A chi, a Voldemort, quello che non dovrebbe essere menzionato?". Poi ha proseguito: "Spero sia l'ultima canzone che scriverò su questo e su di lui".