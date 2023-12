Gerard Piqué, "i genitori di Clara Chia non lo vogliono": il motivo

Piqué, nuovi problemi: il gossip

Se la storia con Clara sembra procedere per il meglio, cosa diversa invece è per i rapporti che Piqué avrebbe con la famiglia della sua compagna. Secondo AS i rapporti sarebbero ulteriormente peggiorati. Stando a quanto riferito dalla stampa spagnola il padre e la madre della Marti non apprezzano Gerard, perché lo considererebbero "estremamente arrogante". Inoltre, secondo quanto riferito dal giornalista Jordi Martin, il padre della giovane avrebbe litigato con il giocatore. "La famiglia di Clara Chía non vuole Piqué, i genitori non lo vogliono", ha spiegato e ha aggiunto che "non può mettere piede nella casa dei genitori della giovane". I due pare saranno divisi anche per Natale, mentre trascorreranno il Capodanno insieme.