Piqué, nuovi guai dopo Shakira: "I genitori di Clara Chia non lo vogliono"

Gerard Piqué e Clara Chia Marti sarebbero alle prese con un nuovo problema. L'ex calciatore, che nei giorni scorsi è stato protagonista di un'incredibile caduta in una voragine durante la partecipazione ad evento sportivo , avrebbe non solo problemi con Shakira , ma anche con i genitori della sua giovane partner.

Piqué e Clara Chia: l'ultimo gossip

A rivelare l'indiscrezione è stato il giornalista Jordi Martín a TV Notas, che ha raccontato dei malumori che i genitori della Marti starebbero vivendo: "La famiglia di Clara Chía non vuole Piqué, i suoi genitori non lo vogliono". Quindi ha aggiunto: "Quando Piqué va a Miami per vedere i suoi figli, Clara Chia non dorme a casa dei suoi genitori, ma a casa di un amico, perché è arrabbiata con i suoi genitori che non accettano il suo compagno".