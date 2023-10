Piqué cade nel vuoto mentre firma autografi: cosa è successo e post social

Gerard Piqué è stato protagonista di una brutta disavventura, rischiando di farsi molto male mentre firmava degli autografi ai fan durante la presentazione in Messico del corrispettivo della sua Kings League . La scena è stata ritratta in un video che è presto diventato virale sui social, dove si vede l'ex di Shakira cadere tutto ad un tratto, inghiottito in un buco presente nella pavimentazione.

Gerard Piqué inghiottito da una voragine

La scena, neanche a dirlo, ha subito fatto temere il peggio, ma fortunatamente l'ex calciatore del Barcellona non ha riportato conseguenze. I fatti sono avvenuti subito dopo la presentazione della Kings League Americars, che avrà come presidenti anche James Rodriguez e il ‘Chicharito' Hernandez. Un evento che ha attirato molti tifosi, accorsi in massa. Mentre stava firmando una maglietta ad un tifoso, Piqué è improvvisamente sparito in un buco molto profondo, considerato che Gerard è altro quasi due metri, e ad un tratto non si è più visto. Successivamente è stata data rassicurazione circa il fatto che lo sportivo non si è fatto nulla di grave. Lo stesso campione ci ha scherzato sopra replicando al video pubblicato su X da Ibai Llanos (streamer fondatore della Kings League): "Trucco di magia".