Shakira-Piqué, la villa della discordia e il progetto saltato

Shakira e Gerard Piqué da mesi ormai non sono più una coppia. Nonostante i due abbiano vissuto dodici anni insieme ed avuto due figli, la cantante e l'ex calciatore del Barcellona si sono detti addio. Dopo la separazione l'artista colombiana ( che recentemente ha ricevuto una proposta inaspettata da Damiano David dei Maneskin ) si è trasferita a Miami , lasciando però in Spagna qualcosa che la lega ancora al suo ex ( oggi felicemente in coppia con Clara Chia Marti ).

Shakira e Piqué: le proprietà immobiliari della coppia

Nonostante i problemi di cuore e con il fisco spagnolo, Shakira è ancora legata a Barcellona. La cantante possiede ancora con Piqué un complesso di tre case in una delle migliori zone di Esplugues de Llobregat e sebbene siano in vendita da quasi un anno, ancora non sono state vendute. La casa principale è stata costruita nel 2012 e progettata dall'architetto catalano Mireia Admetller, ha circa 3.800 mq. Distribuita su tre piani esterni più due sotterranei - dove si trovano la cantina e il garage, l'immobile è dotato anche di piscina esterna e coperta, zona chill out, soggiorno, cucina, diverse terrazze, una stanza per il servizio, una camera matrimoniale con spogliatoi e bagno, una stanza per bambini e una sala giochi...