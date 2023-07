Shakira e quel soprannome che i figli di Piqué hanno dato a Clara Chia

Shakira e l'accordo con Piqué

Dopo la fine della relazione, la popstar ha deciso di lasciare Barcellona per trasferirsi a Miami insieme ai figli Milan e Sasha, che hanno rispettivamente dieci e otto anni. Secondo quanto riferiscono alcuni siti internazionali, Shakira avrebbe cercato di proteggere i due bambini dalla vita sentimentale del padre. Gerard, infatti, è ormai felicemente in coppia con Clara Chia Marti. Stando ai rumors, la cantante (che recentemente è stata paparazzata in diverse occasioni con il pilota d i F1 Lewis Hamilton) avrebbe imposto a Piqué di tener lontana la nuova compagna dai bambini.