Piqué, annuncio social a sorpresa: "Ho deciso di tornare nel calcio"

Quella con la maglia del Barcellona è stata l'ultima apparizione da calciatore di Gerard Piqué. Il difensore spagnolo ha deciso di ritirarsi nel novembre del 2022 dopo aver vinto tutto in carriera tra club e Spagna. Dal Camp Nou alla Kings League , questa è stata la sua ultima idea per rivoluzionare il gioco del calcio con questo campionato particolare e fuori dagli schemi. A sfidarsi non erano più calciatori, nonostante qualcuno abbia partecipato ( Pirlo, Ronaldinho, Aguero, Casillas ecc ), ma streamer e personaggi dei social. E' stato presidente di un movimento che ha portato oltre 90 mila persone al Camp Nou per questo suo torneo. Insomma è andato ben oltre gli schemi, ma in questi giorni ha annunciato di voler tornare nel calcio.

Piqué e l'annuncio sui social

Gerard Piqué dopo ben 432 giorni dal suo ritiro ha deciso di fare un annuncio importante e si è affidato ai suoi canali social per farlo. Poche righe ma dal contenuto chiaro sul suo futuro: "E' un nuovo anno e dopo averci pensato bene ho deciso di tornare nel calcio. Mi manca così tanto. Questa volta non sarà come giocatore. Sarà come allenatore. Condividerò maggiori dettagli alla fine della settimana". Ancora è poco chiaro se lo farà come tecnico di una squadra professionistica oppure nella sua Kings League, come ha riportato As, c'è da aggiungere anche che dopo l'addio al calcio giocato lui ha acquisito le quote dell'Andorra FC, club di Segunda division spagnola, e ne è diventato presidente. Insomma non ci resta che aspettare qualche giorno e capire quale sarà l'effettivo futuro di Piqué come allenatore.