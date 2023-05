Pirlo, l'ex Juve torna in campo: dal Karagumruk alla Kings League

Dalla panchina al campo. Andrea Pirlo è pronto a reindossare le scarpe da calcio e rimettersi in gioco. Nessuna squadra professionistica, ci mancherebbe, anche se potrebbe ancora dire la sua, ma nella celebre Kings League : il campionato a sette creato da Piqué e lo streamer Ibai Llamos. A pochi giorni dalla sua risoluzione contrattuale con il Karagumruk , il classe '79 è pronto a tornare in campo.

Pirlo, Kings League, come funzione

Ad annunciare l'ex Juve sono stati proprio Piqué e Ibai nella loro consueta diretta su Twitch che ha permesso poi alla squadra degli Jijantes di aggiudicarselo all'asta. Il classe '79, dunque, tornerà in campo dopo aver detto addio al calcio giocato 6 stagioni fa. Ma come funziona la Kings League? L'ex difensore del Barcellona ha voluto rivoluzionare il gioco del calcio con questo campionato particolare e fuori dagli schemi, un'idea che sta riscontrando un grande successo in tutto il mondo. Le regole sono svariate e sono prese da tanti sport: il calcio d'inizio stile pallanuoto, il Var a chiamata oppure i rigori in stile Hockey.

La particolarità è rappresentata dal fatto che prima di cominciare ogni match le due squadre hanno la possibilità di pescare una carta jolly che contiene un bonus da poter spendere durante la partita e ha un tempo limitato nel suo utilizzo: come i gol che valgono doppio o ancora togliere un giocatore alla squadra avversaria. Come sono composte le rose? Il totale è di 12 giocatori e due di questi devono essere calciatori professionisti o ex professionisti. Il campionato è composto da 12 squadre che disputeranno 11 partite della regular season e poi faranno i playoff fino alla finale per decretare la vincitrice. Andrea Pirlo si aggiunge a una schiera di ex campioni come Casillas, Aguero, Gareth Bale, Cissé, Ronaldinho, oltre a Piqué stesso e scenderà in campo nella quinta giornata del campionato.