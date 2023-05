Pirlo esonerato dal Karagumruk: il comunicato ufficiale

Andrea Pirlo è stato esonerato dal Karagumruk. Finisce dunque l'avventura in Turchia per l'ex allenatore della Juventus. Il tecnico italiano, dopo una stagione di inattività, aveva accettato l'offerta dei turchi a giugno 2022: la sua esperienza sulla panchina Karagumruk termina dopo quasi un anno. Con Pirlo, via anche lo staff e quindi gli ex Juve Baronio e Bertelli.