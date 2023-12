Shakira 'di bronzo', l'omaggio di Barranquilla: "Fianchi che non mentono"

Shakira è tornata a far parlare di sé, ma stavolta però non per questioni legate alla musica , all'ex compagno Gerard Piqué o al recente accordo raggiunto con il fisco spagnolo per evitare il carcere . La cantante ha mostrato sui social l'incredibile omaggio fattole dalla sua citta natale, Barranquilla, dove da qualche giorno si può ammirare una statua alta 6,5 metri raffigurante l'artista.

Shakira, la statua di bronzo a Barranquilla

Come mostrato anche dalle immagini condivise nelle scorse ore da Shakira su Instagram, l'imponente creazione in bronzo e alluminio raffigura la pop star in bikini e una gonna lunga, con le mani giunte sopra la testa e un fianco sporgente, proprio come la si è vista in uno dei suoi caratteristici passi di danza. Alla base della statua si legge: "Fianchi che non mentono, un talento unico, una voce che commuove le masse". L'opera, che si trova sulle rive del fiume Magdalena, è stata presentata durante una cerimonia alla quale hanno partecipato i genitori di Shakira, William Mebarak e Nidia Ripoll. 'I fianchi non mentono' ('Hips don't lie') è anche il titolo di una delle canzoni della pop star, che ha pubblicamente ringraziato lo scutore Yino Márquez e i suoi collaboratori studenti d'arte per "questo esempio dell'enorme talento artistico del popolo del mio Paese". Shakira ha anche commentato questo importante momento su Instagram, scrivendo: "Sono felice di condividerlo con i miei genitori e soprattutto con mia madre il giorno del suo compleanno. I miei genitori, il sindaco e io là dietro a guardare! Oh e questa dedica. Questo è troppo per il mio tesoro".