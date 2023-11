Shakira, multa milionaria per evitare il carcere per frode fiscale: cifra shock

Shakira ha raggiunto un accordo con il pubblico ministero spagnolo in ordine al processo per frode fiscale a suo carico che si è aperto nella giornata odierna a Barcellona . L'ex di Gerard Piqué ha deciso di patteggiare e pagare una multa milionario, in cambio non andrà in carcere.

Shakira ed il patteggiamento milionario con il fisco spagnolo

I procuratori spagnoli avevano chiesto infatti una pena detentiva di oltre otto anni e una multa di 24 milioni di dollari per l'artista, che nei giorni scorsi ha vinto ai Latin Grammy. Le accuse rivolte alla cantante riguardavano una presunta frode ai danni dello Stato spagnolo per complessivi 14,5 milioni di euro in riferimento a redditi percepiti tra il 2012 e il 2014. Contestazioni rigettate dalla colombiana che ha affermato di essersi trasferita in Spagna nel 2015. L'accusa invece ha riferito che Shakira si sarebbe trasferita in Spagna dopo che la sua relazione con l'ex difensore del Barcellona Gerard Piqué è diventata pubblica nel 2011, mantenendo però la residenza alle Bahamas fino al 2015. Nella sua requisitoria, l'accusa avrebbe sostenuto che l'artista "ha utilizzato una serie di societa'" con sede in paradisi fiscali "con l'intenzione di non pagare" le tasse in Spagna. L'intesa avrebbe quindi ridotto in maniera significativa la pena iniziale. Per Shakira quindi , oltre a tre anni di reclusione, anche il pagamento di una multa di 7 milioni di euro. L'accordo ha previsto anche l'ulteriore sostituzione della pena detentiva con una multa di altri 432 mila euro, che eviterà alla popstar il rischio di finire in carcere.