Melissa Satta su Berrettini a Verissimo: "Sex addicted? Anche se lo fossi..."

Melissa Satta, la confessione a Verissimo

"Mi dispiace tornare in tv per parlare di argomenti così delicati. Sono riservata, ma questa volta ho una responsabilità da mamma e anche per le donne che si sentono sbagliate quando non hanno fatto nulla. Già quando stavo con Kevin Boateng, se qualcosa non andava bene nella sua vita sportiva, accusavano me. Questa volta dopo la rottura da Matteo mi hanno dato della 'sex addicted'", ha affermato la modella. Poi ha proseguito il suo racconto: "In quest'anno ne ho prese di ogni, non so come si possa arrivare a scrivere cose del genere. Questa è una cosa personale, anche se io lo fossi, come fanno a saperlo?". Ed ancora: "Penso di essere una donna normale, questa è una violenza psicologica pesante. Non penso di essere una persona volgare, mi sono sempre definita un maschiaccio. La cosa che mi dispiace di più è se Maddox dovesse leggere una cosa del genere, se un amico gli facesse una battuta. Si innescano tanti meccanismi e questa cosa mi fa soffrire. Non dimentichiamoci che la violenza psicologica è grave quanto quella fisica".

Satta-Berrettini: i motivi dell'addio

Durante la relazione con Berrettini ad ogni sconfitta del tennista i leoni della tastiera criticavano Melissa, attribuendole sovente la colpa della debacle del campione. "C'è stato un accanimento incredibile. Non c'entravo nulla in quelle cose, sono stata in silenzio per tanti mesi, soffrendo. Ho le spalle larghe, però dopo un po' anche basta. Lasciatemi in pace" ha dichiarato la Satta. "Non mi piace fare la vittima, mi carico i problemi degli altri e pensavo ‘c'è di peggio'. Poi ho pensato ora basta, temevo che mio figlio leggesse cosa scrivevano. Avere una relazione non vuol dire avere insuccessi in altre cose". Episodi che hanno ostacolato in parte anche la sua relazione: "Queste pressioni mediatiche non ti fanno vivere la storia con leggerezza, è stato pesante. Siamo stati insieme un anno, è stato bello. Io e Maddox rimarremo grandi tifosi, siamo in buoni rapporti. Non abbiamo trovato l'incastro giusto al momento giusto. Quello che voglio oggi è seguire mio figlio. Le relazioni ti portano via, lontano, e io in questo momento ho priorità diverse".